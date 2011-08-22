苹果市值赶上欧元区银行市值总和

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月19日电---美国科技巨头--苹果公司(AAPL.O)的市值相当于欧元区32大银行的总和。

据汤森路透数据，由于西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、德国德意志银行(DBKGn.DE)与意大利裕信银行(CRDI.MI)等股价纷纷大跌，而苹果公司股价则稳步上扬，出现了这一结果。

DJ STOXX欧元区银行股指.SX7E上周五稍早跌4%，组成该指数的32家银行总市值为3,400亿美元。此数基于流通股市值。

进入7月以来，该股指跌幅达三分之一，因市场担忧银行所持欧元区政府债券大幅亏损，且政策制定者可能无法阻止欧元区债务危机蔓延。

相比之下，受iPod、 iPhone与iPad等产品热卖的支撑，苹果市值已飙升至3,400亿美元。（完）