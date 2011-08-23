《交易视点》中国可转债市场将较长时间底部徘徊,有必要严控仓位--中金

路透上海8月23日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场整体已经进入底部区域，但将在较长时间内底部徘徊，债市好转引发的机会成本在增加，严格控制仓位仍十分必要。

我们也一再重申，条款保护大为弱化情况下，股市走势决定转债市场大格局，在没有看到股市明显拐点前，不建议追涨，建仓需要控制节奏。

随着国电转债发行，转债市场供给压力似乎大为减弱。但“屋漏偏逢连夜雨”，个别转债基金可能因为涉及紫鑫药业事件而出现赎回压力，进而对转债市场尤其老券产生抛售压力，值得近期密切关注。

後续来看，电力板块个券在供给冲击下能否跌出机会值得重点关注。在我们看来，电力板块个券如果估值能理性回落，性价比明显好于中海、深机等，後者业绩长期缺乏增长而只适合适量低吸并无重仓持有价值。

银行转债亮丽业绩即将披露，资本充足率监管新规徵求意见稿如预期有所放松，正股表现理由有所好转。当然，在融资平台贷款担忧实质缓解之前，结合大市整体状况，我们不期待有超预期表现出现，短期中行似乎防御性更好，但要提防机构赎回压力引发的被动减持压力，长期更看好工行转债。

**热点个券**

双良转债：我们详细探讨了主要条款博弈各方的想法与底线。我们建议，博弈双方都不要“误判”，发行人要认识到回售压力切实存在；投资者要知道没有转债价格压力就没有转股价修正。而及时、适当修正转股价可能是兼顾各方利益的最好选择。但转债价格理应至少有一次“警示性”下跌，当前价位有短线风险。

电力转债：国投正股得到大股东增持力撑，川投转债披露中期业绩，国电转债得以发行，这是上周电力板块转债的三件大事。

随着供给风险点有所释放，电力转债正在进入增持期。电力行业正在从周期底部缓慢复苏，而国投、川投长期存在业绩爆发式增长机会，国电转债防御性特征突出，长期投资价值值得关注。

当然，国投、川投转债真正的机会可能要到2012年下半年，届时业绩爆发式增长可能成为公司推动转债转股契机。投资者对回报空间应保持理性预期。

中海转债：公司上半年增收不增利，业绩表现差强人意。下半年公司业绩表现难有起色，明年COA运价谈判并不乐观。正股上涨缺乏触发剂，而下跌空间受估值支撑，预计将在较长的时间内低位徘徊。中海转债估值将在较长时间内处于市场底部。(完)

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