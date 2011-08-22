〔中国股市〕沪综指五连跌收至13个月低位,A股成交额亦缩至两个月新低

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月22日电---中国股市沪综指周一缩量收跌至13个月低位,国内外消息面均未明朗令大盘陷入弱势震荡;同时,由于市场观望情绪浓厚,今日A股成交额亦继续萎缩至两个月新低.
分析人士预计,在欧美经济前景及国内加息态势明朗之前,大盘将继续维持弱势格局,下一短线支撑点位料为前期低点2,437点.
沪综指.SSEC收报2,515.863点,下跌18.495点,或0.73%,此前低点为去年7月19日的2,475.421.沪市A股成交额今日亦萎缩至653亿元人民币,此前低位为今年6月22日的643亿.
银河证券分析师孟京表示,目前市场正在等待海外市场动向及国内加息预期是否会兑现的消息指引,短线大盘料维持弱势震荡.
美国股市上周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.同时,欧洲股市上周五和上周亦大幅收低.[.NCN][.EUCN]
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,783.2点,跌0.78%,成交量为199,682手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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