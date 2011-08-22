〔全球金市〕现货金蹿升至1,900附近纪录高位,经济忧虑提振避险买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月22日电---现货金周一蹿升逾1%,连续第三日创历史高位,因为投资者担忧美国经济重现新一轮衰退,及欧元区债务危机,纷纷逃向黄金避险.
现货金XAU=创每盎司1,888.90美元的纪录高位,上周录得两年半最大单周涨幅.0640 GMT时,现货金报1,888.76美元.
美国期金GCcv1跳涨逾2%,至1,895.3美元的新高.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。