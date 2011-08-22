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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:01 BJT

〔全球金市〕现货金蹿升至1,900附近纪录高位,经济忧虑提振避险买需

路透新加坡8月22日电---现货金周一蹿升逾1%,连续第三日创历史高位,因为投资者担忧美国经济重现新一轮衰退,及欧元区债务危机,纷纷逃向黄金避险.

现货金XAU=创每盎司1,888.90美元的纪录高位,上周录得两年半最大单周涨幅.0640 GMT时,现货金报1,888.76美元.

美国期金GCcv1跳涨逾2%,至1,895.3美元的新高.

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