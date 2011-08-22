惠普等对手穷途末路 谁来挑战苹果ipad?

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月21日电（记者 Liana B. Baker）---惠普(HPQ.N)WebOS TouchPad上市仅七周就突然清仓甩卖，向世人展示各IT巨头迄今都未能真正从苹果(AAPL.O)iPad手中分得平板电脑市场的一杯羹。

TouchPad与戴尔DELL.OStreak 5等诸多同类产品一样销售疲弱，预计未来将有更多平板电脑类产品清仓甩卖。

波士顿研发投资公司Detwiler Fenton分析师Mark Gerber指出：“iPad之外的平板电脑在零售市场根本卖不动。这是过去几天发生的事件所传达出的明确信息。”

其它未能赢得消费者青睐的平板电脑包括华硕(2357.TW)出品的Eee Pad Transformer和摩托罗拉移动(MMI.N)的Xoom。

Research in MotionRIM.TORIMM.O制造的PlayBook评价一般，销量平平，但由于PlayBook在RIM的公司发展策略中具有关键地位，该产品仍可能存活。

纽约BGC Financial的分析师Colin Gillis称：“我认为，RIM不会很快停售PlayBook或放弃这一平台，因为RIM将其视为公司的未来。”

苹果的竞争对手在平板电脑的软件设计领域也成绩惨淡。

Strategy Analytics称，今年第二季度，适用于苹果iPad的iOS平台的软件应用占到全部应用的61.3%，而适用于谷歌Android平台的应用仅占30.1%，微软(MSFT.O)和RIM各自平台的应用分别占到4.6%和3.3%。

**竞争即将到来**

但平板电脑市场格局即将改变。谷歌本周收购摩托罗拉移动，使得谷歌也将拥有搭载其软件的硬件产品，像苹果一样成为双管齐下的企业，此举有望提高谷歌与苹果竞争的砝码。

所有人如今都拭目以待谷歌最新android平台“Ice Cream Sandwich”(Android4.0)平台，该系统将整合平板电脑和智能手机中的Android软件。预计此举将鼓励开发商移步该平台，研发出更好的应用程序。

当微软未来发布平板电脑平台Windows 8时，也可能对苹果带来威胁，但这一平台可能要等到2012年秋季才能推出。

微软称，Windows 8将可在传统个人电脑、笔记本电脑和平板电脑等设备上运行，并整合鼠标和键盘指令。

预计亚马逊(AMZN.O)今年秋季也将宣布发布一款平板电脑，对苹果构成挑战。

Robert Baird & Co分析师Colin Sebastian在近期致客户函中称，亚马逊推出的平板电脑或会“改编游戏格局”。该产品可能将采用Android的Honeycomb OS(Android3.0)平台，配备7英寸屏幕，定价低于300美元。

这一竞争激烈的市场并未让消费电子巨头索尼(6758.T)望而却步，该公司正全力准备在今年秋季推出旗下的首批共两款平板电脑。（完）