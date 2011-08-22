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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 15:23 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月22日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:保持区间波动.只有在1.4259\1.4453区间以外出现明确变动,才可能揭示未来走向,但需要更多证据.

美元/日圆:虽然近期波动明显,但仍处于24小时+/-0.8%价格通道所确定的区间之内.但短期来看(尤其是如果美国10年期公债收益率创下低点),市场可能触及76.25以下的低位.今天的77.23高点和8月38.2%回档位77.58需要加以关注.

欧元/英镑:未能突破0.8644/11的较低区域,反而升至高点,而且周五收盘情况看涨.如果升逾0.8747,则有望回升至前期高点0.8808/29.如果跌到0.8685以下,则会削弱上涨潜力.(完)

--编译 张涛; 审校 高琦

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