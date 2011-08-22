《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

美元/日圆:虽然近期波动明显,但仍处于24小时+/-0.8%价格通道所确定的区间之内.但短期来看(尤其是如果美国10年期公债收益率创下低点),市场可能触及76.25以下的低位.今天的77.23高点和8月38.2%回档位77.58需要加以关注.