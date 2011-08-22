《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国
各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债
发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年8月20日-8月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/23 深 新莱应材 300260 1,670 27.00 46.63 长江证券 8/26
8/23 深 北玻股份 002613 6,700 13.50 44.60 第一创业 8/26
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金5,140.47亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1895829]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元人民币
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21
双利债券基金
上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9
南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16
ETF联接基金
广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16
精选股票基金
诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26
指数基金(LOF)
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26
联接基金
招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿元
保本混合基金 (不包括募集期利息)
汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份
及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)
金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26
配置股票基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
财政部 300 10 记账式国债 8/18-8/22
财政部 300 1/3/5 凭证式国债 8/10-8/23
财政部 236 3 代发地方政府债 8/23-8/25
财政部 300 7 记账式国债 8/25-8/29 今年第17期七年品种续发
国开行 160 3 固息金融债 周二
国开行 200 10 固息金融债 周三
进出口行 200 7 固息金融债 周四
国电集团 82 1 短期融资券 周四
首钢总公司 90 5 中期票据 周四
中铝公司 50 1 短期融资券 周四
中国联通公司 150 1 短期融资券 周四
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
250 -- 250
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
铁道部 超短期融资券 100 周一
长江电力 短期融资券 75 周三
(600900.SS)
财政部 记账式国债 372.9 周四
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
东方精工 3,400 15.50 0.31 1,345.79 1,373.20 8/17 8/22
精锻科技 2,500 25.00 0.39 1,267.72 1,298.47 8/17 8/22
新天科技 1,900 21.90 0.43 766.60 779.08 8/18 8/23
朗姿股份 5,000 35.00 -- -- -- 8/19 8/24
新莱应材 1,670 27.00 -- -- -- 8/23 8/26
北玻股份 6,700 13.50 -- -- -- 8/23 8/26
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4.国库现金定期存款招标
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期数 金额(亿元) 期限(月) 招标日 起息日 到期日
第七期 300 6 8/23 8/23 2012/2/21
=======================================================================================(完)
--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。