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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 14:59 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月22日

路透上海8月22日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国

各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债

发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年8月20日-8月26日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/23 深 新莱应材 300260 1,670 27.00 46.63 长江证券 8/26

8/23 深 北玻股份 002613 6,700 13.50 44.60 第一创业 8/26

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金5,140.47亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1895829]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元人民币

股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行

交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21

双利债券基金

上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9

南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16

ETF联接基金

广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16

精选股票基金

诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21

不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行

景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元

股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)

富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16

成长股票基金

平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16

先锋股票基金

深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14

易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14

嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9

农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2

精选股票基金

深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2

建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2

60ETF联接基金

华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26

指数基金(LOF)

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26

深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26

联接基金

招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿元

保本混合基金 (不包括募集期利息)

汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份

及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)

金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26

配置股票基金

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注

(亿元) (年)

财政部 300 10 记账式国债 8/18-8/22

财政部 300 1/3/5 凭证式国债 8/10-8/23

财政部 236 3 代发地方政府债 8/23-8/25

财政部 300 7 记账式国债 8/25-8/29 今年第17期七年品种续发

国开行 160 3 固息金融债 周二

国开行 200 10 固息金融债 周三

进出口行 200 7 固息金融债 周四

国电集团 82 1 短期融资券 周四

首钢总公司 90 5 中期票据 周四

中铝公司 50 1 短期融资券 周四

中国联通公司 150 1 短期融资券 周四

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

250 -- 250

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

铁道部 超短期融资券 100 周一

长江电力 短期融资券 75 周三

(600900.SS)

财政部 记账式国债 372.9 周四

注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

东方精工 3,400 15.50 0.31 1,345.79 1,373.20 8/17 8/22

精锻科技 2,500 25.00 0.39 1,267.72 1,298.47 8/17 8/22

新天科技 1,900 21.90 0.43 766.60 779.08 8/18 8/23

朗姿股份 5,000 35.00 -- -- -- 8/19 8/24

新莱应材 1,670 27.00 -- -- -- 8/23 8/26

北玻股份 6,700 13.50 -- -- -- 8/23 8/26

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4.国库现金定期存款招标

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期数 金额(亿元) 期限(月) 招标日 起息日 到期日

第七期 300 6 8/23 8/23 2012/2/21

=======================================================================================(完)

--整理 李宏薇/冉莹; 审校 曹巍浩

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