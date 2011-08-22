〔中国央企〕1-7月实现净利润5,432.7亿元,同比增长15.7%--国资委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月22日电---中国国务院国有资产监督管理委员会公布,1-7月中央企业累计实现净利润5,432.7亿元,同比增长15.7%,增幅较上半年的14.6%加快1.1个百分点.
近日刊登在国资委网站新闻稿并称,上述净利润中,归属于母公司所有者的净利润3,615.3亿元,同比增长18.3%.
同期,中央企业累计实现营业收入113,981亿元,同比增长24.5%.
财政部稍早称,中国国有企业1-7月累计实现利润总额13,359.9亿元,同比增长24.4%,7月比6月环比下降5%.[ID:nCN1905559]
国资委此前公布,上半年中央企业累计实现净利润4,571.7亿元,同比增长14.6%.[ID:nCN1137996](完)
欲了解更多详情,请点选国资委网站.(www.sasac.gov.cn)
--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。