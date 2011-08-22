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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:30 BJT

〔中国央企〕1-7月实现净利润5,432.7亿元,同比增长15.7%--国资委

路透北京8月22日电---中国国务院国有资产监督管理委员会公布,1-7月中央企业累计实现净利润5,432.7亿元,同比增长15.7%,增幅较上半年的14.6%加快1.1个百分点.

近日刊登在国资委网站新闻稿并称,上述净利润中,归属于母公司所有者的净利润3,615.3亿元,同比增长18.3%.

同期,中央企业累计实现营业收入113,981亿元,同比增长24.5%.

财政部稍早称,中国国有企业1-7月累计实现利润总额13,359.9亿元,同比增长24.4%,7月比6月环比下降5%.[ID:nCN1905559]

国资委此前公布,上半年中央企业累计实现净利润4,571.7亿元,同比增长14.6%.[ID:nCN1137996](完)

欲了解更多详情,请点选国资委网站.(www.sasac.gov.cn)

--发稿 苏丹; 审校 邵晓忆/杨淑祯

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