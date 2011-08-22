〔澳洲股市〕收低0.5%至两周低位,受全球经济忧虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月22日电---澳洲股市周一在震荡交投中收低0.5%,至两周低位,围绕欧洲和美国经济挑战的忧虑继续打压市场人气.
澳股正午出现反弹,当时标准普尔500股指期货ESc1在亚洲市场呈现"U"走势冲高,但澳股之後丧失动能,因欧洲股指期货料将开低,且亚洲股指开始下跌.
据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌19.65点至4,082.30点.盘中一度上扬1.43%.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。