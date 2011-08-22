〔澳洲股市〕收低0.5%至两周低位,受全球经济忧虑打压

路透悉尼8月22日电---澳洲股市周一在震荡交投中收低0.5%,至两周低位,围绕欧洲和美国经济挑战的忧虑继续打压市场人气.

澳股正午出现反弹,当时标准普尔500股指期货ESc1在亚洲市场呈现"U"走势冲高,但澳股之後丧失动能,因欧洲股指期货料将开低,且亚洲股指开始下跌.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌19.65点至4,082.30点.盘中一度上扬1.43%.(完)