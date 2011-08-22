美国检方将撤销施特劳斯-卡恩性侵指控--《纽约邮报》

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月21日电（记者 Joseph Ax）---《纽约邮报》周日引述未具名消息人士的话报导，周二庭讯期间检方将要求法官撤销所有针对国际货币基金组织（IMF）前总裁施特劳斯-卡恩的性侵指控。
据邮报文章，曼哈顿地方检察官办公室将提交申请建议撤销案件，并列明事件来龙去脉。
此前，女服务员迪亚洛（Nafissatou Diallo）指控施特劳斯-卡恩5月14日在纽约索菲特酒店对自己性侵犯。施特劳斯-卡恩因此被捕，几天后被迫辞去IMF总裁职务。
报导称，检方申请将详细说明迪亚洛的信誉问题，指出检方认为案件存在合理的怀疑，无法证明指控。
迪亚洛的律师之一Douglas Wigdor表示无法证实报导。施特劳斯-卡恩的律师Benjamin Brafman周日拒绝置评。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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