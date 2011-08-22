美国检方将撤销施特劳斯-卡恩性侵指控--《纽约邮报》

《路透精英汇》亚洲债市震荡局面将持续至明年首季--道富环球投资管理

路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。