〔日本股市〕创五个月收盘低位,因市场担心美国经济体质(更新版)

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路透东京8月22日电---日股日经指数周一延续跌势,并录得3月15日以来收盘低位,对美国经济的忧虑抵消了日本当局已准备好打压日圆进一步上涨的信号.

日经指数.N225一度低见8,619.21点,跌破8月9日盘中低点8,656.79点,不过守在3月15日收盘低位8,605点上方.

三菱日联摩根士丹利证券投资策略师Nagayuki Yamagishi说:"下一道下档目标为8,600点,但我们预计这些天波动不会很大,因投资者依旧谨慎."

市场人士将继续密切关注有关当局干预汇市的信号,看财务省官员是否会要求日本央行卖出日圆,以保护丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)等出口商的获利.