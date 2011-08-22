〔日本股市〕创五个月收盘低位,因市场担心美国经济体质(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京8月22日电---日股日经指数周一延续跌势,并录得3月15日以来收盘低位,对美国经济的忧虑抵消了日本当局已准备好打压日圆进一步上涨的信号.
日经指数.N225一度低见8,619.21点,跌破8月9日盘中低点8,656.79点,不过守在3月15日收盘低位8,605点上方.
三菱日联摩根士丹利证券投资策略师Nagayuki Yamagishi说:"下一道下档目标为8,600点,但我们预计这些天波动不会很大,因投资者依旧谨慎."
市场人士将继续密切关注有关当局干预汇市的信号,看财务省官员是否会要求日本央行卖出日圆,以保护丰田汽车(7203.T)、佳能(7751.T)等出口商的获利.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。