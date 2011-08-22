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公司新闻(中文) | 2011年 8月 22日 星期一 15:30 BJT

〔标题新闻〕台塑石化已重启曾因火灾而关闭的日产54万桶的三个CDU中的一个--交易商

注:原油蒸馏装置(CDU)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E7JM12C]

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