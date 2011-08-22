〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率全线持坚--IFR

IFR伦敦8月22日电---欧元/美元期权波动率全线持坚,位于上周後段水准14.0%附近,一个月期风险逆转指标(RR)目前约为3.25%,暗示市场青睐欧元卖权.欧元/美元在上周五的窄幅区间内交投,行权价在1.4350和1.4400的期权合约帮助限制海外市场的汇价走势.

英镑/美元期权波动率上周前期上涨,受可观的一年期期权合约需求提振,目前波动率尚未下滑,一个月期波动率约为10.6%,一年期波动率报11.6%.

欧元/英镑期权波动率寻获支撑,受买需支撑,不过交易保持清淡.

瑞郎相关外汇期权波动率从上周的纪录高位下滑,但之後寻获支撑,在过去几个交易日没有出现实质变化.

20.0%附近有大量一个月期欧元/瑞郎期权买盘,一个月期美元/瑞郎期权波动率报19.0%.一个月期美元/瑞郎期权波动率较同档欧元/美元期权波动率升水从上周三创下的纪录高位10.0%降至5.25%.

自现汇上周五突破76.25-00的巨大障碍後,美元/日圆期权隐含波动率受到良好支撑,尽管现汇之後反弹升破77.00.市场对日本当局出手干预保持戒备.一个月期波动率报12.1%,一年期波动率在12.8%.

一个月期澳元/美元期权波动率今日报16.25%,上周五报17.25%.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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