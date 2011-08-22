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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:22 BJT

《外汇动态》美元/日圆期权波动率大致持稳,风险逆转指标下滑

0707GMT---美元/日圆期权波动率大致持平于周五上午现汇价格触及纪录低位前的水平.一个月波动率JPYVOL报约11.70%,delta为0.25的一个月风险逆转指标(RR)JPY1MRR=ICAP报约1.50%,略偏向于日圆买权,周五上午报1.65%.交易商称,如果日本官方干预汇市,短期内波动率曲线前端将走高,不过这种升势料不会持续很长时间.(完)

--编译 李富强;审校 丁琦

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