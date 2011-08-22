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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 15:41 BJT

《外汇动态》欧元/英镑下行动能正在聚集--荷兰国际集团

0731GMT---荷兰国际集团(ING)外汇策略师认为,欧元/英镑EURGBP=D4前景趋疲,位于0.84英镑的下行目标料将提前达到.他们最初预计将在12个月内达到该目标.

"动能看起来正在聚集,以令欧元/英镑跌破0.86-0.91英镑的区间."他们在研究报告中说,并补充称收在200日移动均线切入位0.8670下方将是一个看空信号.

欧元/英镑最新报0.8720,日内下跌0.2%.(完)

--编译 杜明霞;审校 隋芬

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