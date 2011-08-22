〔日本债市〕日债期货盘旋于九个月高点附近,受日本央行宽松预期支撑

* 两年期公债收益率触及10个月低位,受进一步放松政策预期打压

* 收益率曲线趋陡,因中短期券表现较好

* 日经指数触及五个月低位令日债扩大升势

路透东京8月22日电---日本公债期货周一盘旋于九个月高位附近,受到日本央行进一步放宽政策预期的支撑.

消息人士表示,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.[ID:nCN1913393]