〔日本债市〕日债期货盘旋于九个月高点附近,受日本央行宽松预期支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 两年期公债收益率触及10个月低位,受进一步放松政策预期打压
* 收益率曲线趋陡,因中短期券表现较好
* 日经指数触及五个月低位令日债扩大升势
路透东京8月22日电---日本公债期货周一盘旋于九个月高位附近,受到日本央行进一步放宽政策预期的支撑.
消息人士表示,如果日圆继续升值对日本股市的打压严重到损害企业信心的程度,那麽日本央行将会考虑进一步放宽货币政策,有可能在下个月利率政策评估会议之前就召开紧急会议宣布这一决定.[ID:nCN1913393]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。