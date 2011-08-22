〔韩国汇市〕韩元连跌三日後反弹,外资追捧韩债期货

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月22日电---韩元兑美元KRW=周一终止连跌三日之势展开反弹,未受韩股续跌影响,外资回头追捧公债期货,因出现更多表明全球经济脆弱的迹象.
韩元/美元上周五本地收盘价显示过去三周贬值达3%,退出表现最佳的新兴亚洲货币前三名榜单,被坡元,日圆和印尼卢比抢去风头.
韩元/美元KRW=KFTC本地收报1,083.8,上周五收报1,087.4,当时为连续第四周周线收低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。