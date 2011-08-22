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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元连跌三日後反弹,外资追捧韩债期货

路透首尔8月22日电---韩元兑美元KRW=周一终止连跌三日之势展开反弹,未受韩股续跌影响,外资回头追捧公债期货,因出现更多表明全球经济脆弱的迹象.

韩元/美元上周五本地收盘价显示过去三周贬值达3%,退出表现最佳的新兴亚洲货币前三名榜单,被坡元,日圆和印尼卢比抢去风头.

韩元/美元KRW=KFTC本地收报1,083.8,上周五收报1,087.4,当时为连续第四周周线收低.

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