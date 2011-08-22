《外汇动态》欧元兑美元料将继续区间盘整

"在这些价位上,市场对欧元兑美元持有矛盾情绪,而且从整体下单情况,以及隔夜资金流动情况来看,市场对此汇价水准持有同样的厌恶情绪,"驻伦敦的一名交易员称,"欧元和美元僵持不下,因此市场焦点仍应为大宗商品货币,"他补充道.