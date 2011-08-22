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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 15:43 BJT

《外汇动态》欧元兑美元料将继续区间盘整

0719GMT---交易商表示,欧元兑美元继续区间盘整,而且下单情况暗示此趋势将延续.

"在这些价位上,市场对欧元兑美元持有矛盾情绪,而且从整体下单情况,以及隔夜资金流动情况来看,市场对此汇价水准持有同样的厌恶情绪,"驻伦敦的一名交易员称,"欧元和美元僵持不下,因此市场焦点仍应为大宗商品货币,"他补充道.

该交易员还建议卖出澳元、加元和新西兰元.这些货币兑日圆看起来均易于进一步下跌.

欧元兑美元EUR=现跌0.2%,至1.4370美元.(完)

--编译 许娜; 审校 高琦

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