卡扎菲武装仍负隅顽抗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透的黎波里8月22日电---利比亚政府坦克周一炮轰首都的黎波里部分地区，此前反抗军攻入该市中心，民众涌上街头庆祝卡扎菲结束掌权。
利比亚反抗军一名发言人称，利比亚首都的黎波里市中心的卡扎菲据点出现坦克，这些坦克兵开炮轰击。另可听到有交火声不时传出。各国领导人正评估卡扎菲武装还能抵抗多久，以及未来管理利比亚的联盟内部有多少派系。
在的黎波里的反抗军发言人Nouri Echtiwi告诉路透：“街头庆祝结束後大概平静了四个小时。然後坦克与载有重机枪的皮卡从卡扎菲最後一个堡垒--阿齐齐亚兵营开出，向Assarin街与al-Khalifa区进行射击和炮轰。”
“他们一听到枪声就随便开火，向各个方向任意扫射。”
尽管反抗方与其支持者们为攻入首都而欢呼雀跃，但据半岛新闻台报导，反抗军发言人Nasser称，政府军队仍然控制着首都“大约15%-20%的地区”。
卡扎菲两个儿子被反抗军抓获，但卡扎菲本人去向不明。（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。