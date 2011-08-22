〔中国票据市场〕转贴利率上涨,月末规模调节及回购利率上涨施压

路透北京8月22日电---中国票据市场转贴利率周一上涨.交易员表示,月末临近,部分机构急于卖出票据以调节信贷规模,加之回购利率延续涨势,均令票据承压.

"今天票据转帖利率涨了一点,"上海一大型银行交易员称,"一方面快到月底了,有些机构为了控制信贷规模,会急于出票;另一方面,资金利率也在涨."

银行间市场周一主要回购利率继续上行,短期品种涨幅尤甚.国电电力可转债的申购资金尚未回流市场,回购利率惯性走升.[CN/CN]

上述交易员并预计,早些时候监管风暴中大笔存量票据,或仍需三到四个月的时间去消化,此进程或于12月初结束.

对于充斥着"逃规模"、违规理财、伪造票据等票据市场乱象,监管层早些时候终于强硬出手.银监会一纸禁令,责令票据业务违规严重的金融机构停办相关票据业务,监管力度明显升级.欲浏览相关情况的简体版PDF,请点选:(here)

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6074/8.0895 8.9660/8.4390 9.4650/8.6724

上日 8.6314/8.0685 8.9660/8.4390 9.4170/8.6724

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变动 -2.40bp/+2.10bp 0bp/0bp +4.80bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5311%,较上日的6.5677%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1451/3.0651 3.2766/3.2106

上日 3.1213/3.0413 3.2541/3.1911

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)