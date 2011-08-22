《每日盘後综述》中国股债市均弱势盘整,关注明央票发行收益率走势

路透北京8月22日电---中国金融市场持续受国内外经济面临下行风险的冲击,加之资金面延续偏紧,周一股市和债市双双弱势盘整;市场人士关注明日一年期央票发行收益率变化情况,希望籍此确认国内政策走向.

汇市方面,前期人民币升幅偏快,存在整固需求,尽管早盘一度蓄势待攻,但尾盘因国际美元反弹,人民币加速下跌,收盘失守6.40元关口.

"大家对实体经济有担忧,股市的下跌是全球性的,黄金就是避险,"北京一大型保险公司投资经理称,"债市,中短端受资金冲击(收益率)上来些."

仅有金市,因避险需求持续抬头一枝独秀,现货金连续第三日创历史高位.

银行间市场周一主要回购利率继续上行,短期品种涨幅尤甚.国电电力可转债的申购资金尚未回流市场,回购利率惯性走升.[CN/CN]

中国央行公开市场周二将招标发行30亿元人民币一年期央票,较上周减少四成.上周三期央票发行收益率齐升,令加息预期再起.但由于中国通胀回落有望,且国际经济局势动荡,预计央行货币政策将以观望为主,明日该一年央票中标收益率止升企稳的可能性较大.[ID:nCN1914341][CN/MMTCN]

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指.SSEC缩量收跌至13个月低位,国内外消息面均未明朗令大盘陷入弱势震荡;同时,由于市场观望情绪浓厚,A股成交额亦继续萎缩至两个月新低.

沪综指收报2,515.863点,下跌18.495点,或0.73%,此前低点为去年7月19日的2,475.421.沪市A股成交额亦萎缩至653亿元人民币,此前低位为今年6月22日的643亿.

分析人士预计,在欧美经济前景及国内加息态势明朗之前,大盘将继续维持弱势格局,下一短线支撑点位料为前期低点2,437点.

美国股市上周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.同时,欧洲股市上周五和上周亦大幅收低.[.NCN][.EUCN]

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收跌.前期人民币升幅偏快,存在整固需求,尽管早盘一度徘徊在6.3950元一线附近蓄势待攻,但尾盘因国际美元反弹,人民币加速下跌,收盘失守6.40元关口.

交易员并表示,今年人民币往往在短期内快速升值後,即步入长时间整固期.尽管目前机构对远期升值还是比较统一的,但鉴于前期升幅偏快,机构态度也渐趋谨慎,预计近期汇价将呈现宽幅震荡走势.

"下午4点以後,美元出现一波反弹,对人民币造成一些压力."华南一银行交易员表示,"今年汇价总是短期快升,长期慢盘(整),最近可能会调整一下."

--债市:

中国银行间债市现券收益率稳中有升.市场依然没有摆脱谨慎心态,再加上资金面偏紧,造成部分券种收益率微幅走升,但并未突破此前盘整的态势.

交易员指出,市场正关注明日一年期央票发行收益率的走势.其发行收益率是否继续走升,有可能给二级市场带来新的政策信号.

首日上市的农发行一年期固息金融债110414券CN110414=CFXS成交居首,收报99.93元,对应收益率4.1616%,成交255.04亿元.

--黄金:

现货金周一蹿升逾1%,连续第三日创历史高位,因为投资者担忧美国经济重现新一轮衰退,及欧元区债务危机,纷纷逃向黄金避险.

"我们预期至少未来数月美国经济和宏观数据不会得到支撑...欧洲将更差.我们认为金价短期目标可能是1,900-2,000美元."瑞银全球商品分析师Tom Price称.

路透市场分析师王涛认为,技术分析显示近日金价可能突破1,900美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX上涨9.11元至390元;而期金主要合约SHAUZ1上涨11.01元至392.38元.(完)