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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 16:00 BJT

〔新兴汇市〕低接买盘推高韩元和披索,市场人气仍谨慎

路透新加坡8月22日电---韩元和菲律宾披索周一小幅上涨,因投机商逢低买入新兴亚洲货币,但是尾盘回吐部分涨幅,因对全球经济放缓和欧洲债务危机的担忧持续.

投资者将关注周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,以观察是否有进一步放松政策的线索.放松政策可能使美元承压.

但是分析师和交易员称,贝南克料不会宣布大的举措,新兴货币可能仍易受全球市场避险潮的影响.

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