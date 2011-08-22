〔新兴汇市〕低接买盘推高韩元和披索,市场人气仍谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月22日电---韩元和菲律宾披索周一小幅上涨,因投机商逢低买入新兴亚洲货币,但是尾盘回吐部分涨幅,因对全球经济放缓和欧洲债务危机的担忧持续.
投资者将关注周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,以观察是否有进一步放松政策的线索.放松政策可能使美元承压.
但是分析师和交易员称,贝南克料不会宣布大的举措,新兴货币可能仍易受全球市场避险潮的影响.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。