〔中国债市〕人民币利率互换续涨,因资金依旧紧张回购利率再走高

路透上海8月22日电---中国人民币利率互换(IRS)以七天回购为基准的价格周一续涨,因市场资金紧张态势未有缓解,主要回购利率再走高.与主要反映经济预期的长端不同,流动性吃紧对IRS短端影响更为明显.

交易员并指出,虽然海外看空中国经济的态度依旧明显,但市场将注意力更多地放在明日央行公开市场上,以从一年央票发行收益率能否续涨中寻得下一步政策方向.

今日银行间市场主要回购利率继续上行,其中七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS涨幅近50个基点(bp),攀至5%左右高位.[CN/CN]

上海一银行交易员称,今天七天回购基准的IRS"总体往上,长期的幅度小,短期幅度大点.(主要是)资金紧张影响."

中国央行公开市场上周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.6757/3.7957 3.6850/3.7683 3.6733/3.7650 3.6800/3.7617 3.6683/3.9542

上周五 3.6800/3.7840 3.6575/3.7542 3.6517/3.7533 3.6533/3.7483 3.6150/3.9500

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变动 -0.0043/+0.0117 +0.0275/+0.0141 +0.0216/+0.0117 +0.0267/+0.0134 +0.0533/+0.0042

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)