《外汇动态》瑞郎期权波动率高位持稳,因现汇走势相对平静

0804GMT--瑞郎期权隐含波动率持稳,因现汇走势相对平静,不过一个月期欧元/瑞郎波动率仍交投于雷曼兄弟危机最严重时期的水准附近,表明市场仍距离新一轮瑞郎避险买盘不远,而这种避险买盘或招致瑞士央行强硬的应对举措.

一个月期欧元/瑞郎隐含波动率EURCHF1MO=现持于20.5%附近,此前一度创下逾30%的纪录高位,当时现汇大跌向8月9日所及平价水准.

风险逆转指标持稳,delta值为0.25的一个月期指标EUCH1MRR=ICAP在3.70%附近,偏向欧元卖权/瑞郎买权,脱离4%以上的纪录高位.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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