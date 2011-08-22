〔中国期市〕铜价小幅走低,对全球经济的忧虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一小幅下跌,投资者对于全球经济放缓和欧元区债务问题的担忧挥之不去.
投资者也关注周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,以及周二公布的欧洲制造业数据.
LME三个月期铜CMCU3小幅下跌0.1%,报每吨8,820.25美元,前交易日上涨0.6%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。