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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 16:20 BJT

〔中国期市〕铜价小幅走低,对全球经济的忧虑挥之不去

路透上海8月22日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一小幅下跌,投资者对于全球经济放缓和欧元区债务问题的担忧挥之不去.

投资者也关注周五美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话,以及周二公布的欧洲制造业数据.

LME三个月期铜CMCU3小幅下跌0.1%,报每吨8,820.25美元,前交易日上涨0.6%.

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