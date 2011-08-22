〔中港个股〕建设银行称经济不确定因素带来挑战,将择机发行次级债

路透北京8月22日电---以市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)周一称,全球和国内经济的不确定性给该行未来带来挑战.建行将择机发行次级债,补充附属资本.

建设银行(0939.HK)发布的新闻稿并指出,未来公司面临的挑战包括,全球经济增长存在不确定性,中国国内经济不稳定、不确定因素明显增多,监管资本要求更趋严格,同业竞争亦更加激烈,且金融市场的变化也带来挑战.

新闻稿并称,建行今年上半年房地产贷款不良率为1.5%.其与美国银行的战略合作协议将延长至2012年底,且双方正在协商2012年後的战略协作.

该行上周日公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.

在报告期末,该行的不良贷款馀额634.17亿元,较上年末减少12.95亿元,不良贷款率1.03%,较上年末下降0.11个百分点.(完)