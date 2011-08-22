〔中港个股〕建行称政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京/香港8月22日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清周一称,该行的政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加.
郭树清在北京举行的记者会上表示,建行的地方融资平台贷款中,现金流覆盖和基本覆盖类贷款占比93.2%.
建行行长张建国在香港的记者会则指出,目前地方融资平台贷款占该行总贷款约10%.相关拨备覆盖率约为325%,目前风险可控.
建行周日公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]
不过分析师认为,建行面临信贷成本上升和净息差收窄的压力,其中投行花旗将建行2012年盈利预估调低9%;明富环球香港更将建行投资评级由"买入"降至"沽售".(完)
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--发稿 雷美珍/谢衡; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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