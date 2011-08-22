〔中港个股〕建行称政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加--董事长

路透北京/香港8月22日电---按市值计为全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长郭树清周一称,该行的政府融资平台贷款馀额比一季度末略有增加.

郭树清在北京举行的记者会上表示,建行的地方融资平台贷款中,现金流覆盖和基本覆盖类贷款占比93.2%.

建行行长张建国在香港的记者会则指出,目前地方融资平台贷款占该行总贷款约10%.相关拨备覆盖率约为325%,目前风险可控.

建行周日公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.[ID:nCN1913355]

不过分析师认为,建行面临信贷成本上升和净息差收窄的压力,其中投行花旗将建行2012年盈利预估调低9%;明富环球香港更将建行投资评级由"买入"降至"沽售".(完)

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