〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,机构趋谨慎短线料呈宽幅震荡(更新版)

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* 人民币中间价高开,但即期汇价上行乏力

* 尾盘美元反弹压制人民币多方气势

* 升值预期较统一,然机构自营盘操作较谨慎

路透北京/上海8月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一即期汇价收跌.前期人民币升幅偏快,存在整固需求,尽管今早盘一度徘徊在6.3950元一线附近蓄势待攻,但尾盘因国际美元反弹,人民币加速下跌,收盘失守6.40元关口.

交易员并表示,今年人民币往往在短期内快速升值後,即步入长时间整固期.尽管目前机构对远期升值还是比较统一的,但鉴于前期升幅偏快,机构态度也渐趋谨慎,预计近期汇价将呈现宽幅震荡走势.

"下午4点以後,美元出现一波反弹,对人民币造成一些压力."华南一银行交易员表示,"今年汇价总是短期快升,长期慢盘(整),最近可能会调整一下."

他并指出,由于此前人民币在突破6.40元关口时,缺乏足够时间整固,存在技术性调整的需求,今日尾盘受到美元反弹打压下,失守该关口,预计近期将在6.40元附近宽幅震荡,蓄势待攻.

上海另一银行交易员也表示,综合远期汇市等市况综合判断,机构人民币长期升值的预期还是比较统一的.不过,去年重启汇改前後,有过人民币一次性较大幅升值後反复的情况;当前,机构自营盘会担心类似走势重演,故操作会比较谨慎.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4013 6.3945 6.4017 6.3997 6.4032 6.3930

东京汇市美元兑日圆周一上涨,从上周尾段所及纪录低点处回升,因投资者警惕日本当局可能入场干预因而回补美元空仓,并且发现一家美系银行买入美元兑日圆.[FRX/CN]

以下为北京时间16:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2820/70 6.2840

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3740/50 6.3750

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水580点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3433元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)