〔中国数据〕8月汇丰制造业PMI初值小幅反弹,暂缓制造业持续恶化态势

* 8月制造业PMI初值小幅反弹至49.8

* 经济"硬着陆"风险仍然较小

* 新出口订单指数萎缩趋势放缓

* 投入产出价格均在加速上涨

路透北京8月23日电---汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的8月初值数据,显示中国制造业活动仅略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.

Markit提供的新闻稿显示,宏观经济先行指标--8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方;各分指数收缩趋势亦在趋缓,其中新出口订单指数的初值反弹至49.6的三个月高位.

"8月的制造业PMI初值仍与13%左右的工业增加值同比增速保持一致...数据表明,中国经济'硬着陆'的风险仍然很小,这也为央行保持现有的紧缩货币政策提供了空间."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

中国7月规模以上工业增加值同比增长14%,虽继续有所回落但仍在市场预期之内,缓解了对经济硬着陆的担忧.同期居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,创37个月新高,通胀压力仍居高不下.

在PMI初值的其他分项指标中,产出指数、就业指数的收缩正在放缓,与整体趋势保持一致;投入和产出价格上涨仍在加速,显示後期仍会面临一定的通胀压力;制造业成品库存则在加速消化.

是次PMI预览数据样本采集自8月12-19日之间.8月PMI终值则定于9月1日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nCN1616111]

以下为过去一年的汇丰中国制造业PMI数据:

2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月

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PMI 49.8* 49.3 50.1 51.6 51.8 51.8 51.7 54.5 54.4 55.3 54.8 52.9 51.9

注: *为PMI预览.(完)