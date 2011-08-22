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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 17:09 BJT

《外汇动态》美元/加元支撑区域料在0.9780-0.9640加元--BMO

0851GMT---如果本月股市人气继续下滑,加元可能难以上行,BMO Capital Markets分析师认为,7-8月美元/加元上涨的回撤位将成为美元的支撑区域.他们指出,61.8%回撤位0.9640加元和38.2%回撤位0.9780加元之间可能成为支撑区域.

他们预计8月高点1.0010加元附近会出现卖盘.

美元/加元CAD=最新价下跌0.3%,报0.9860加元.(完)

--编译 李富强;审校 张涛

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