中国将向柬埔寨贷款1.95亿美元 供其购中国直升机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边8月22日电---中国同意向柬埔寨贷款1.95亿美元，以供後者购买中国产军用直升机。
据路透所看到的正式文件，该笔贷款用以购买中国产直-9（Z-9）多用途直升机，飞机数量不详。这些文件涵盖了两国周六签署的29项协议。
Z-9是中国引入法国欧直AS-365“海豚II”的许可後所产。柬埔寨大多军事设备较为落後，需要修护，目前在役直升机寥寥无几。
柬埔寨国防部发言人Chhum Sucheat无法证实直升机购买数量，以及交货时间。（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。