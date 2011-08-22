〔中国债市〕现券收益率稳中有升,关注明日央票发行收益率走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月22日电---中国银行间债市周一现券收益率稳中有升.市场依然没有摆脱谨慎心态,再加上资金面偏紧,造成部分券种收益率微幅走升,但并未突破此前盘整的态势.
交易员指出,市场正关注明日一年期央票发行收益率的走势.其发行收益率是否继续走升,有可能给二级市场带来新的政策信号.
"七天回购(利率)又回到5%以上了,资金面有点紧,个别券收益率略微涨了1-2个点(bp)."上海一银行交易员称,"明天央票(发行)收益率走势很重要."
他并表示,上周央票发行收益率上行,市场对其是否为加息信号,有些分歧.若明天一年期央票发行收益率再继续走升,升息预期可能会强化,给现券收益率上涨积累动力;但若央票收益率走稳,则有可能弱化升息预期,现券收益率有望回落.
中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行30亿元人民币一年期央行票据,发行量较上周减少四成.央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势.[CN/MMTCN]
首日上市的农发行一年期固息金融债110414券CN110414=CFXS成交居首,收报99.93元,对应收益率4.1616%,成交255.04亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 4.0518 5.0078
上日 3.7282 4.5171
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6916/3.6256
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6408/3.5688
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2197/4.1487
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。