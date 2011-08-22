〔中国债市〕现券收益率稳中有升,关注明日央票发行收益率走势

路透上海8月22日电---中国银行间债市周一现券收益率稳中有升.市场依然没有摆脱谨慎心态,再加上资金面偏紧,造成部分券种收益率微幅走升,但并未突破此前盘整的态势.

交易员指出,市场正关注明日一年期央票发行收益率的走势.其发行收益率是否继续走升,有可能给二级市场带来新的政策信号.

"七天回购(利率)又回到5%以上了,资金面有点紧,个别券收益率略微涨了1-2个点(bp)."上海一银行交易员称,"明天央票(发行)收益率走势很重要."

他并表示,上周央票发行收益率上行,市场对其是否为加息信号,有些分歧.若明天一年期央票发行收益率再继续走升,升息预期可能会强化,给现券收益率上涨积累动力;但若央票收益率走稳,则有可能弱化升息预期,现券收益率有望回落.

中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行30亿元人民币一年期央行票据,发行量较上周减少四成.央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势.[CN/MMTCN]

首日上市的农发行一年期固息金融债110414券CN110414=CFXS成交居首,收报99.93元,对应收益率4.1616%,成交255.04亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0518 5.0078

上日 3.7282 4.5171

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6916/3.6256

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6408/3.5688

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2197/4.1487

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