〔欧洲汇市〕英镑上涨,英国相对健康的财政状况吸引投资者

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月22日电---英镑周一上涨,兑美元可能会测试近期所及的三个半月高位,因金融市场动荡及欧洲债务危机之际,寻求避险的投资者买入英镑.英国的财政状况相对较好.
分析师表示,一些通常会买入瑞郎和日圆以求避险的投资者,现在由于担心日本和瑞士当局干预汇市抑制本币进一步走强,也在买进英镑.
英镑兑美元GBP=D4最新上涨0.2%至1.6491,交易员称停止位分别见于1.6540和1.6620,稍高于周五的三个半月高位1.6618.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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