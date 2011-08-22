〔欧洲汇市〕英镑上涨,英国相对健康的财政状况吸引投资者

路透伦敦8月22日电---英镑周一上涨,兑美元可能会测试近期所及的三个半月高位,因金融市场动荡及欧洲债务危机之际,寻求避险的投资者买入英镑.英国的财政状况相对较好.

分析师表示,一些通常会买入瑞郎和日圆以求避险的投资者,现在由于担心日本和瑞士当局干预汇市抑制本币进一步走强,也在买进英镑.