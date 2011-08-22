〔银行观点〕中国票据市场利率料高位盘整,央行上调存准概率降低--农行

路透上海8月22日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,上周央票收益率全线上行,致使加息预期升温,再加上7月外汇占款环比减少,推测央行上调存款准备金率可能性降低,料本周票据市场利率将保持高位盘整态势.

报告并指出,上周央行公开市场操作被市场普遍理解为央行表明保持紧缩基调的态度.因此,预计机构将持观望态度,买卖都将趋于谨慎,市场交投将略显清淡.

中国央行公开市场上周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.[CN/MMTCN]

央行公布数据显示,7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)