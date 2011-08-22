《热点透视》利比亚战乱接近尾声或预示油价将会下跌

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani; 编译 隋芬/艾茂林

路透迪拜8月22日电---利比亚内战接近结束,可能预示着油价将会回落.就像反对派挺进首都的黎波里一样,利比亚也会比预期更早恢复向全球供应原油.布兰特原油短短数小时就跌去约3美元,至大约每桶106美元.利比亚问题得到解决,加之全球经济增长前景让人担忧,意味着紧俏的油市会很快转为供应过剩.

据国际能源署(IEA)6月预估,利比亚石油生产要到2015年才能恢复到战乱前每日170万桶的水平;这个产量相当于全球总供应的2%.IEA的预估现在来看过于悲观,利比亚反对派控制下的Arabian Gulf Oil Co.,以及西班牙石油公司Repsol(REP.MC)和意大利埃尼集团(Eni)(ENI.MI)全都暗示,一旦危机解决,将会很快恢复正常供应.分析师认为,一年内产量就能达到每天100万桶.