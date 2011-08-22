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公司新闻(中文) | 2011年 8月 22日 星期一 18:15 BJT

〔美国个股〕新浪向土豆网投资3,000-4,000万美元--消息

路透上海8月22日电---知情消息人士周一向路透表示,中国最大的入口网站新浪(SINA.O)已向中国在线视频网站土豆网TUDO.O投资3,000-4,000万美元.

土豆网是中国第二大在线视频网站,仅次于优酷网YOKU.O.土豆网上周在Nasdaq挂牌.

该位不愿具名的消息人士称,该投资让新浪取得土豆网约4%股权,或许是两公司更深度合作的开端,但交易的细节尚未公布.

土豆网不愿对此置评,目前尚未能联络到新浪就此发表评论.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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