〔中港股市〕沪市下跌,但港股在汇丰控股升势扶助下收涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数收高0.5%,沪综指收跌0.7%
* 分析师称,惊恐不安的投资者预计中国经济成长可能放缓
* 沪港两市水泥股均延续跌势
路透香港8月22日电---上海和香港两市的中资公司股票周一下跌,投资者大规模抛售财报不佳或仅符合预估企业的股票,而汇丰控股尾盘跳涨,帮助香港恒生指数扳回跌幅,终场收高.
欧洲最大的银行--汇丰控股(0005.HK)尾盘在欧洲股指期货开高的提振下跳涨,扶助恒生指数.HSI终结接连三日的跌势,最终收高0.5%至19,486.9点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。