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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 18:03 BJT

〔中港股市〕沪市下跌,但港股在汇丰控股升势扶助下收涨

* 恒生指数收高0.5%,沪综指收跌0.7%

* 分析师称,惊恐不安的投资者预计中国经济成长可能放缓

* 沪港两市水泥股均延续跌势

路透香港8月22日电---上海和香港两市的中资公司股票周一下跌,投资者大规模抛售财报不佳或仅符合预估企业的股票,而汇丰控股尾盘跳涨,帮助香港恒生指数扳回跌幅,终场收高.

欧洲最大的银行--汇丰控股(0005.HK)尾盘在欧洲股指期货开高的提振下跳涨,扶助恒生指数.HSI终结接连三日的跌势,最终收高0.5%至19,486.9点.

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