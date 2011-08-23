〔中国公开市场〕一年央票收益率持平于3.5840%,终结上周升势--业内人士

路透上海8月23日电---业内人士周二透露,中国人民银行上午招标发行的30亿元人民币一年期央票,中标收益率持平于3.5840%,未再延续上周升势.

央行上周二招标发行的50亿元一年期央票,中标收益率上涨逾8个基点(bp)至3.5840%,打破此前连续六周持平走势,令市场升息预期重燃.

央行公开市场今日未进行正回购操作,上周二则进行了290亿元28天期正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

一年期央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周二 30亿元 96.54元 3.5840% 0 基点(bp)

上周二 50亿元 96.54元 3.5840% +8.58bp (完)