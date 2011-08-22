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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 18:05 BJT

《外汇动态》欧元兑瑞郎微升,受瑞士央行干预远汇市场消息推动

0953GMT---欧元兑瑞郎EURCHF=微升至1.1350,因有消息称瑞士央行在一个月期瑞郎远汇市场进行干预,以压低远期利率.目前无法立即联络到瑞士央行就此置评,但其过去曾表示,将干预外汇互换市场,向该系统注入流动性并压低货币市场利率.

交易商称,1.1375瑞郎上方的卖单可能限制欧元升势.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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