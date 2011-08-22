〔德国经济〕第二季增速下降不意味着经济因外需等因素趋软--央行月报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福8月22日电---德国央行在周一发布的8月月报中称:
* 德国第二季GDP增长率下降并不意味着经济已经因为外需减少和市场紧张而趋软
* 外需下降和市场紧张对经济前景构成风险
* 新援助条件削弱了受援者通过改革来改善公共财政状况的动机
* 在二级市场上购买公债的举措也削弱了采取恰当财政政策的动机
* 对于基于7月21日援助协议而参与其中的民间业者,他们的涉足程度预计有限.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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