〔德国经济〕第二季增速下降不意味着经济因外需等因素趋软--央行月报

路透法兰克福8月22日电---德国央行在周一发布的8月月报中称:

* 德国第二季GDP增长率下降并不意味着经济已经因为外需减少和市场紧张而趋软

* 外需下降和市场紧张对经济前景构成风险

* 新援助条件削弱了受援者通过改革来改善公共财政状况的动机

* 在二级市场上购买公债的举措也削弱了采取恰当财政政策的动机