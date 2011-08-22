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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 18:28 BJT

〔德国经济〕第二季增速下降不意味着经济因外需等因素趋软--央行月报

路透法兰克福8月22日电---德国央行在周一发布的8月月报中称:

* 德国第二季GDP增长率下降并不意味着经济已经因为外需减少和市场紧张而趋软

* 外需下降和市场紧张对经济前景构成风险

* 新援助条件削弱了受援者通过改革来改善公共财政状况的动机

* 在二级市场上购买公债的举措也削弱了采取恰当财政政策的动机

* 对于基于7月21日援助协议而参与其中的民间业者,他们的涉足程度预计有限.(完)

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