〔伦敦美债〕公债收益率小幅上涨,市场等待公债标售及全球央行会议

路透伦敦8月22日电---美国公债收益率(殖利率)周一在欧洲市场小幅上扬,从至少60年以来的最低位反弹,投资者在本周全球央行会议和公债标售前慎于追高.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周末将在Jackson Hole举行年度全球银行业会议,市场关注美联储主席贝南克周五的讲话,以获得美联储是否准备进一步实施量化宽松或其他激励举,以措提振美国经济的线索.