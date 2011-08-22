〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数为负0.06

路透芝加哥8月22日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,7月全国活动指数为负0.06,6月修正後为负0.38,前值为负0.46.

月度指数:

11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 11年3月 11年2月 10年7月

现值 -0.06 -0.38 -0.44 -0.81 +0.41 -0.26 +0.27

前值 -- -0.46 -0.55 -0.78 +0.40 -0.23 +0.21

三个月均值:

11年7月 11年6月 11年5月 11年4月 11年3月 11年2月 10年7月

现值 -0.29 -0.54 -0.28 -0.22 +0.12 +0.13 0.00

前值 -- -0.60 -0.31 -0.20 +0.12 +0.14 -0.07

芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动略低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力减轻.

分项指数:

对月度指数的贡献度

11年7月 11年6月

就业 0.05 -0.10

消费与住房 -0.33 -0.34

产出相关 +0.28 +0.03

销售、订单、存货 -0.06 +0.03

备注:

芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.

芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.

与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)

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