〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,受助于出口数据强劲

路透雅加达8月22日电---马来西亚棕榈油期货周一上涨,因出口强劲,尽管由于欧洲债务危机令全球经济前景蒙阴,加之美国有可能再度衰退,催生了对于需求或将放缓的担忧.

印尼和马来西亚库存仍居高不下,近几个月也对市场施压,自年初以来,棕榈油价格已下跌约五分之一.

一家外国商品经纪公司的交易员说:"由于出口数据强劲,棕榈油价格从上周的跌势中有一定的复苏.棕榈油期货应该守在3,000马币上方,但这取决于金融市场的表现."

指标11月棕榈油期约KPOc3上涨0.6%,报每吨3,022马币(林吉特).棕榈油从上周五创下的2,990马币的一周低点反弹.

整体成交量为11,913口.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油可能升至每吨3,083马币.

8月迄今出口强劲.船货调查机构Intertek Testing Services表示,8月1-20日马来西亚棕榈油出口较上个月同期上升14.5%至117万吨.

另一船货调查机构Societe Generale de Surveilllance表示,8月1-20日马来西亚棕榈油出口较上个月同期上升近14%至117万吨.