〔东南亚股市〕小幅下跌,投资者尾盘买入零售类股提振大盘

路透曼谷8月22日电---主要东南亚股市周一小幅下跌,尾盘时投资者逢低买入零售类股,这抵消了欧债危机和美国经济前景黯淡对股市的影响.

该地区大多股市尾盘收复稍早失地,因投资者尾盘买入受到重创的消费类股.但美国经济或重回衰退的相关迹象引发全球经济下滑担忧,同时还令投资者担心该地区的经济成长和企业盈利.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI几近收平,盘中曾一度大跌1.9%并下探5月27日来最低水准.印尼股市.JKSE、泰国股市.SETI和马来西亚股市自盘中低点反弹.

部分券商重新检视了该地区年底股市目标水准,考虑进了市场该地区经济成长的乐观程度有所下滑的影响.

雅加达Bumi Bapindo证券的分析师Yasmin Soulisa说,印尼将会受到全球经济下滑的冲击,主要因为该国同中国的贸易往来,同时煤矿商亦将受创.