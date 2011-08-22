〔东南亚股市〕小幅下跌,投资者尾盘买入零售类股提振大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月22日电---主要东南亚股市周一小幅下跌,尾盘时投资者逢低买入零售类股,这抵消了欧债危机和美国经济前景黯淡对股市的影响.
该地区大多股市尾盘收复稍早失地,因投资者尾盘买入受到重创的消费类股.但美国经济或重回衰退的相关迹象引发全球经济下滑担忧,同时还令投资者担心该地区的经济成长和企业盈利.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI几近收平,盘中曾一度大跌1.9%并下探5月27日来最低水准.印尼股市.JKSE、泰国股市.SETI和马来西亚股市自盘中低点反弹.
部分券商重新检视了该地区年底股市目标水准,考虑进了市场该地区经济成长的乐观程度有所下滑的影响.
雅加达Bumi Bapindo证券的分析师Yasmin Soulisa说,印尼将会受到全球经济下滑的冲击,主要因为该国同中国的贸易往来,同时煤矿商亦将受创.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。