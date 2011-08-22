〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,受台塑石化部分重启炼厂影响

路透新加坡8月22日电---亚洲柴油裂解价差周一在每桶18美元下方进一步下跌,至近两个月低位,因台塑石化(6505.TW)在台湾的炼厂部分重启,增强了人们对亚洲供应持续处于高位的担忧.

交易商周一表示,台塑石化已重启曾因火灾而关闭的日产54万桶的三个原油蒸馏装置(CDU)中的一个.

但是,这个亚洲第五大炼厂将于何时完全恢复其柴油和汽油出口尚不明朗.其每月柴油和汽油出口量估计分别为80万桶和21万-24万桶.

"至少在9月前,出口量都可能不会很大,"一名驻新加坡馏分油交易商称.

不过,柴油跨月价差走坚,因买需浓厚,0830GMT,9/10月合约跨月价差走阔0.06美元,至每桶正价差0.03美元.

9月柴油裂解价差下跌0.08美元,至每桶较迪拜原油升水17.83美元.

航煤裂解价差微跌0.13美元,至每桶20.00美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.40 121.80 121.60 121.30 +0.30 +0.25

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 119.40 119.80 119.60 118.65 +0.95 +0.80

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 120.40 120.80 120.60 119.65 +0.95 +0.79

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.90 122.30 122.10 121.15 +0.95 +0.78

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.90 119.05 +0.85 +0.71

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.93 119.14 +0.79 +0.66 (完)