〔中港股业绩〕比亚迪上半年净利按年下降88.63%,受累于汽车销售疲软

路透香港8月22日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周一公布,2011年6月30日止六个月的净利按年下降88.63%,但高于分析师预期,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.

由美国投资大亨巴菲特投资的比亚迪在收盘後公布,2011年中期净利为2.7536亿元人民币,去年同期为24.2亿元,市场预估为2.67亿元.中期每股盈利为0.12元人民币.

尽管汽车销量旺季即将到来,但在行业激烈竞争,以及近期市场动荡下,比亚迪下半年获利并不乐观.

"市场放缓不是比亚迪要面对的唯一挑战,"爱建证券分析师张豫说,"它过去几年扩张得太快,需要时间调整策略."

比亚迪7月中已发布获利预警,称上半年盈利将下降85-95%.[ID:nCH0068035]

北京去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.[ID:nCN1890089]

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)持股10%的比亚迪,1-7月汽车销量则为259,915辆,较上年同期减少19.3%.

中国主要运动型多功能车(运动休旅车,SUV)生产商长城汽车(2333.HK)虽然公布上半年净利大增逾100%,但公司也表示,外围环境不明朗影响,及公司采取不降价策略以保住毛利,今年将难以达成50万辆的总销量目标.[ID:nCH0075053]

比亚迪H股周一收盘大跌5.51%至18.88港元,过去一个月来跌14.06%;大盘恒生指数.HSI收涨0.45%.(完)

浏览比亚迪其他新闻,请点选[1211.HK-CMN]