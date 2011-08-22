〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差仍持坚,因供给吃紧

路透新加坡8月22日电---亚洲石脑油价格周一自一周低位反弹,并触及两日高点.但裂解价差下滑约1%,而跨月价差仍持坚,因供给吃紧.

印度料自下个月起减少出口之际,欧洲向亚洲的石脑油出口有限,这支撑市场.

一名交易员说,"印度8月船货出口异常高,但该市场受信心的驱动,印度下个月削减出口,市场料对此作出反应."

其他交易员表示,巴西和亚洲强劲的汽油需求已在提振市场,因石脑油可被用于生产汽油.

但空头仍保持谨慎,并称台塑石化已重启曾因火灾而关闭的日产54万桶的三个CDU中的一个,可能导致产量逐步恢复,从而满足一大部分的需求.

汽油裂解价差连续第三日上升,并触及约三个半月高位.

中国官方数据显示,该国7月汽油出口302,779吨.[ID:nEAP001352]

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨3.50美元,至每吨928.50美元.

10月上半月和11月上半月互换逆价差持稳在每吨5.00美元,为5月19日触及每吨5.50美元以来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK小跌1.46美元至每吨升水130.13美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF反弹0.81美元至每桶16.90美元.

汽油裂解价差涨0.54美元,至每桶11.20美元,为5月11日触及每桶11.47美元以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 928.00/929.00 925.00 +3.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.70/100.80 100.36 +0.39

9月石脑油互换NAF-1M-S 920.50/922.50 918.00 +3.50

10月石脑油互换NAF-2M-S 917.25/919.25 914.50 +3.75

97号现货汽油GL97-SIN 122.60/122.70 122.05 +0.60

95号现货汽油GL95-SIN 120.35/120.45 119.80 +0.60

92号现货汽油GL92-SIN 117.60/117.70 116.45 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.85/16.95 16.09 +0.81 (完)