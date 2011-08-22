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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 21:45 BJT

〔美国股市〕开涨逾1%,受全球股市反弹带动

路透纽约8月22日电---美国股市周一开盘上涨逾1%,因全球股市反弹,此前曾录得连续四周下跌.

道琼工业指数.DJI盘初上涨135.01点,或1.25%,报10,952.66点;标准普尔500指数.SPX涨14.37点,或1.28%,报1,137.90点.Nasdaq指数.IXIC涨53.80 点,或2.30%,报2,395.64点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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