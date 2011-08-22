〔国际油市〕亚洲燃料油连续第八个交易日持坚,但成交量下滑

路透新加坡8月22日电---亚洲燃料油市场守住上周的涨幅,为连续第八个交易日持坚,交投活动集中在即期市场,9月和9月/10月活跃成交量巨大,均在10万吨以上.

不过原油价格温和上涨,足以削弱燃料油裂解价差,表明下行修正或为期不远.

一位在新加坡的西方交易员说:"上周人气一直在下滑,但买盘动能回升,因上周五原油价格大幅下挫.现在反过来了,买兴看似在消退."

"也就是说,基本面坚挺限制跌幅,因市场仍缺少供给.但这可能很快发生转变,如果有初步迹象显示10月供给将增加的话."

现货价差持坚于月高,尤其是380-cst级别,连续第五个交易日较新加坡现货报价升水约每吨5.00美元.这反映出市场基本面强劲.

官方数据显示,8月17日止当周新加坡库存连续第七周低于平均水平,不到2,000万桶.

9月裂解价差下跌0.35美元,报每桶较迪拜原油贴水4.95美元,为连续第五个交易日窄于5.00美元.10月裂解价差下跌0.36美元,报每桶贴水5.72美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 636.00 636.50 636.25 632.90 3.35 0.53

现货380CST燃料油 FO380-SIN 629.40 629.80 629.60 626.63 2.97 0.47

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 637.00 639.00 638.00 638.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 7.60 9.20 8.40 11.38 -2.97

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.75 5.00 4.88 4.75 0.13 2.63

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.75 5.25 5.00 5.00 0.00 0.00 (完)