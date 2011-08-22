美国各类经济指标总览--2011/8/22

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
当前值 前次值
失业率(%) 9.1(6月) 9.2(6月修正值)
非农业就业岗位(万) +11.7(7月) +4.6(6月修正值)
平均时薪(%) +0.4(7月) 持平(6月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.5(7月) -0.2(6月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(7月) +0.3(6月修正值)
实质所得(%) -0.1(7月) 持平(6月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.2(7月) -0.4(6月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.3(6月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +0.4
(第二季初值) (第一季终值)
GDP平减指数(%) +2.4 +2.7
(第二季初值) (第一季终值)
零售销售(%) +0.5(7月) +0.3(6月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差530.7(6月) 逆差508.3(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.9(7月) +0.4(6月修正值)
产能利用率(%) 77.5(7月) 76.9(6月修正值)
初请失业金人数(万人) 40.8 39.9
(8月13日当周) (8月6日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,294(7月) 赤字430.8(6月)
领先指标(%) +0.5(7月) +0.3(6月)
个人所得(%) +0.1(6月) +0.2(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(6月) +0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加155.3(6月) 增加50.8(5月)
企业库存(%) +0.3(6月) +0.9(5月修正值)
建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)
消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)
房屋开工(万户) 60.4(7月) 61.3(6月修正值)
建筑许可(万户) 59.7(7月) 61.7(6月修正值)
成屋销售(万户) 467(7月) 484(6月修正值)
新屋销售(万户) 31.2(6月) 31.5(5月修正值)
工厂订单(%) -0.8%(6月) +0.6(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -1.9%(6月修正值) +2.0%(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.7(7月) 53.3(6月)
供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(6月) +1.7(5月修正值)
进口物价(%) +0.3(7月) -0.6(6月修正值)
出口物价(%) -0.4(7月) +0.1(6月修正值)
单位劳工成本(%) +2.2 +4.8%
(第二季初值) (第一季修正值)
非农业生产率(%) -0.3% -0.6%
(第二季修正值) (第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 王洋;审校 侯向明
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